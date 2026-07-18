DOLORES – DESBARATAN MILLONARIA ESTAFA PIRAMIDAL: CINCO ALLANAMIENTOS, UN DETENIDO, SECUESTRO DE VEHÍCULOS Y DOCUMENTACIÓN

Una investigación llevada adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa, con la DDI Dolores, la SDDI Chascomús y Departamental Dolores, permitió desarticular una organización dedicada a cometer estafas mediante falsas promesas de inversión.

Como resultado del operativo se realizaron cinco allanamientos simultáneos, fue detenido un hombre de 31 años, de Dolores y se secuestraron vehículos, un cuatriciclo, teléfonos celulares, computadoras y abundante documentación de interés para la causa.

La investigación, que tramita bajo la intervención de la UFI y J N.º 1 del Departamento Judicial Dolores, se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien manifestó haber entregado cuatro millones de pesos a un supuesto inversor que le prometía obtener una ganancia de seis millones en el plazo de un mes. Según la pesquisa, el dinero nunca fue restituido y el compromiso asumido jamás se cumplió.

Con el avance de las tareas investigativas, los detectives identificaron a múltiples damnificados y establecieron que el sospechoso habría utilizado el mismo mecanismo en reiteradas oportunidades, ofreciendo inversiones con elevados rendimientos en un corto período de tiempo. De acuerdo con la hipótesis de la investigación, la maniobra sería compatible con un esquema de estafa piramidal, en el que los aportes de nuevos inversores eran utilizados para sostener el engaño.

Con las pruebas reunidas, la Justicia dispuso cinco allanamientos que fueron concretados en forma simultánea por efectivos de la DDI Dolores, la SDDI La Costa y la SDDI Chascomús.

Durante los procedimientos fue detenido el principal investigado y se secuestraron automóviles, un cuatriciclo, teléfonos celulares, computadoras, documentación y otros elementos que serán analizados como parte de la causa.

Los investigadores también determinaron que el detenido registraría antecedentes por hechos de similares características y que integró la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fuerza de la que fue exonerado en 2019 tras denuncias vinculadas a presuntas estafas.

La causa, caratulada “Estafas reiteradas”, continúa su curso con el objetivo de establecer la cantidad total de personas afectadas y el monto económico alcanzado por la presunta maniobra delictiva.

La investigación cuenta con la intervención de la Fiscalía General y de la UFI y J N.º 1 del Departamento Judicial Dolores.

Cabe recordar que esta modalidad delictiva y el quiebre en la cadena de pagos ya habían sido advertidos en exclusiva por Criterio Online en el mes de mayo, semanas antes de la intervención judicial.

◼️ Ver nota: Alerta en Dolores: Crece la preocupación por un presunto esquema piramidal con promesas de ganancias del 100%