INSTITUCIONES Y ORGANISMOS COORDINAN ACCIONES PREVENTIVAS ANTE LA POSIBLE LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO

El Municipio de Dolores convocó a organismos públicos, instituciones y representantes de distintos sectores de la comunidad para coordinar un plan de trabajo preventivo ante la posibilidad de un período de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño.

Con el objetivo de anticiparse a un posible escenario climático y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad, se desarrolló una reunión de trabajo en la que participaron organismos provinciales, instituciones intermedias y actores estratégicos de la comunidad.

Durante el encuentro se repasaron las tareas de mantenimiento de desagües que se vienen realizando en distintos sectores de la ciudad y las obras hidráulicas ejecutadas para mejorar el escurrimiento del agua, acciones que forman parte de una planificación preventiva que el Municipio viene impulsando.

Además, se analizó la situación del sector productivo y las medidas que podrían requerirse ante eventuales precipitaciones intensas, con el objetivo de minimizar el impacto en la actividad rural y en las zonas más vulnerables.

También se avanzó en la articulación con distintos organismos y empresas que cumplen un rol fundamental en este tipo de contingencias, entre ellos Vialidad, Hidráulica, ABSA, AUBASA y la Sociedad Rural, coordinando recursos y definiendo mecanismos de trabajo conjunto.

De la reunión participaron además vecinos que integran el Plan Estratégico de Dolores, reafirmando la importancia de construir respuestas colectivas frente a los desafíos que plantea un posible escenario climático.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el compromiso ciudadano. Se planteó la necesidad de fortalecer las acciones de comunicación, educación y concientización para que cada vecino conozca cómo actuar, colabore en el mantenimiento de desagües y espacios públicos y contribuya a reducir riesgos.

Asimismo, se comenzó a actualizar y coordinar el protocolo de actuación ante posibles eventos climáticos, con la participación de Defensa Civil, Bomberos, fuerzas policiales, clubes e instituciones de la comunidad, buscando garantizar una respuesta rápida, organizada y eficiente.