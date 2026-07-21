LA MUNICIPALIDAD CONTINÚA CON PROPUESTAS GRATUITAS PARA DISFRUTAR LAS VACACIONES DE INVIERNO

La Municipalidad de Dolores recuerda que continúan las propuestas gratuitas organizadas en el marco de las Vacaciones de Invierno, con actividades pensadas para disfrutar en familia y para todas las edades.

Este martes 21, de 14:00 a 17:00 horas, la cita será en el Polideportivo, donde se desarrollará una jornada con propuestas lúdicas, actividades deportivas, recreativas y sobre ruedas.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse y seguir disfrutando de la agenda de Vacaciones de Invierno, que ofrece distintas alternativas recreativas en diferentes espacios de la ciudad.