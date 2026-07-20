Hoy es el “Día del Amigo”

Armstrong,el primer hombre en bajar a la Luna, el 20 de julio de 1969, como comandante de la Apolo 11 de la NASA, al pisar suelo lunar, pronunció la famosa frase -Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad-.

Es por ello que un odontólogo argentino: Ernesto Febbraro impulsó que ese día se festejara el Día del Amigo. Y así se estableció.

En octubre de 1969, los astronautas llegaron a Buenos Aires en el marco de una gira mundial para ser agasajados.

La última recepción a los astronautas en nuestro país fue en la Cancillería, frente a la Plaza San Martin, y entre saludo y saludo, Armstrong se acercaba al anfitrión y le susurraba con gesto de preocupación: ” nosotros vinimos a Argentina sólo para ver al “Loco” y sabemos que a las 8 p.m. se retira a dormir”… “y nosotros partimos desde Ezeiza mañana a las 7 a. m.”.

Neil Armstrong insistía con el reclamo, porque él quería ir a ver a su héroe, el único héroe de su infancia : Ángel María Zuloaga, el “Loco”. (Fue apodado así por su audacia extrema). Pionero de la aviación mundial. Su hazaña en junio de 1916, fue cruzar en globo la cordillera de los Andes desde Santiago de Chile hasta Uspallata, Mendoza.

Zuloaga los recibió en su departamento. Les mostró una plaqueta que decía“Yo tengo una cosa aguda que decirle a los astros: ya no son ellos los únicos que han visto a los Andes desde arriba”.

Al escribir esta nota evocando el Día del Amigo, debo mencionar al explorador científico y deportista dolorense Alfredo Barragán, quien cruzó la Cordillera de los Andes en globo aerostático en el año 1993. Partió del Convento “Santa Teresita de los Andes” en Chile. Pasaron por arriba de la vertical del Tupungato a 8500 metros de altura (uno de los objetivos) y aterrizaron en La Consulta, en Argentina. Esta hazaña, conocida como el cruce de los Andes en globo, forma parte de sus 30 expediciones alrededor del mundo.

Nuestro amigo y vecino que cruzó los Andes en globo, también, igualmente que Neil Amstrong, pronunció,generosamente, una frase, para la humanidad: “Que el hombre sepa que el hombre puede”.

Luis Augusto Raffo