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AVANZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DESAGÜES DE LA CIUDAD

El municipio continúa trabajando en distintos sectores con el objetivo de mantener una ciudad más limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos los vecinos.
En esta oportunidad, las tareas se concentraron en calle Cerrito y Avellaneda, donde se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües para el buen escurrimiento del agua.
Desde la municipalidad solicitan la colaboración de los vecinos, evitando arrojar basura, restos de obra o poda en la vía pública y en los desagües, para garantizar que los trabajos realizados puedan mantenerse en el tiempo.
Asimismo, informaron que estas tareas continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el cronograma establecido por el Área.

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