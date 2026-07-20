AVANZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DESAGÜES DE LA CIUDAD

El municipio continúa trabajando en distintos sectores con el objetivo de mantener una ciudad más limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos los vecinos.

En esta oportunidad, las tareas se concentraron en calle Cerrito y Avellaneda, donde se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües para el buen escurrimiento del agua.

Desde la municipalidad solicitan la colaboración de los vecinos, evitando arrojar basura, restos de obra o poda en la vía pública y en los desagües, para garantizar que los trabajos realizados puedan mantenerse en el tiempo.