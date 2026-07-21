LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: AVANZAN LAS TAREAS EN LOS DESAGÜES DE LA CIUDAD

Las cuadrillas municipales continúan desarrollando tareas de limpieza y mantenimiento en los desagües de diferentes sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en el acceso a la ciudad por calle Ingeniero Quadri.

Estas intervenciones son fundamentales para favorecer el correcto escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante la posibilidad de lluvias intensas.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos, evitando arrojar basura, restos de obra o de poda en los desagües, para preservar en el tiempo las tareas de mantenimiento que se realizan.

Los trabajos continuarán en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el cronograma previsto por el Área de Obras y Servicios Públicos.