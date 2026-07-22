EL MUNICIPIO CONTINÚA CON LAS TAREAS DE LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa realizando trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los desagües y contribuir al adecuado escurrimiento del agua.

En esta ocasión, los trabajos se llevaron adelante en la intersección de las calles Espora y J. B. Selva, en el acceso a la ciudad por el sector del Automóvil Club. Los trabajos incluyeron la limpieza y el retiro de residuos y otros elementos que podían dificultar el normal drenaje.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de no arrojar residuos, restos de poda ni materiales de obra en los desagües, colaborando de esta manera con el cuidado de la ciudad y el mantenimiento de los trabajos realizados.