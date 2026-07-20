El presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, visita Dolores

COMUNICADO UCR Dolores

La Unión Cívica Radical de Dolores recibirá este martes 21 de julio, a las 15:00 horas, en la Casa Radical (Vucetich 38), a Emiliano Balbín, recientemente electo presidente del Comité Provincia de la UCR bonaerense, quien mantendrá un encuentro con afiliados, dirigentes y simpatizantes del distrito.

Balbín asumió la conducción del radicalismo bonaerense luego de un proceso de consenso que permitió consolidar la unidad partidaria en la provincia. Su designación también posee un fuerte valor simbólico al ser nieto de Ricardo Balbín, uno de los máximos referentes históricos de la Unión Cívica Radical.

La visita se enmarca en una recorrida por los comités bonaerenses con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial, escuchar a los dirigentes locales y consolidar el proceso de reconstrucción institucional del partido en los 135 distritos de la provincia.

Desde la UCR Dolores celebramos este acompañamiento de la conducción provincial, en una etapa en la que nuestro Comité también ha consolidado un camino de unidad y fortalecimiento institucional.

La actividad será abierta a afiliados y simpatizantes.