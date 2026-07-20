VACACIONES DE INVIERNO: ASÍ CONTINÚA LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando una variada agenda de actividades para disfrutar de las vacaciones de invierno, con propuestas culturales, recreativas y deportivas pensadas para todas las edades. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

Hoy lunes, desde las 15:00 horas, el Polo Cultural Fleury será el punto de encuentro para compartir una tarde llena de música, arte y aprendizaje. Se recomienda al público asistir a partir de las 14:30 horas para ingresar con anticipación y disfrutar desde el inicio de la primera propuesta.

La programación comenzará con un concierto inmersivo de la Orquesta de Cuerdas Municipal en el Museo Brughetti-Castagnino. Luego, a las 16:00 horas, se realizará una clase abierta de tango y milonga, mientras que a las 16:40 horas tendrá lugar la presentación del Taller de Percusión.