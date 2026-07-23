LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES CONTINÚA CON TRABAJOS DE MEJORA EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando diversos trabajos destinados a mejorar la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de seguridad y circulación para los vecinos.

En esta oportunidad, se lleva adelante la construcción de un vado en la intersección de las calles Bulgaria y San Martín, una intervención que permitirá optimizar el escurrimiento del agua y mejorar el estado general de la zona, favoreciendo una circulación más segura para vehículos y peatones.