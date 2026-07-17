TRAS UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN, DETUVIERON AL ACUSADO DE UNA ESTAFA EN DOLORES

Detuvieron en Del Viso a un joven acusado por una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” cometida en Dolores

Una investigación iniciada a partir de una estafa perpetrada en diciembre de 2023 en Dolores tuvo un importante avance ayer miércoles 16 de julio, cuando personal policial concretó un allanamiento en la localidad de Del Viso, partido de Pilar, que culminó con la detención de un joven de 25 años, señalado como presunto autor del hecho.

La causa se originó el 19 de diciembre de 2023, cuando un vecino de Dolores denunció haber sido víctima de la conocida modalidad delictiva denominada “cuento del tío”. Según consta en la denuncia, recibió un llamado telefónico de un hombre que, mediante engaños, le manifestó que su hijo necesitaba dinero con urgencia y que enviaría a un contador a retirar los ahorros.

La víctima entregó en su domicilio una importante suma de dólares, aunque no pudo precisar el monto exacto.

A partir de ese momento, el Grupo Operativo desarrolló diversas tareas investigativas, entre ellas la recepción de testimonios, cámaras y la identificación del presunto responsable, logrando establecer su domicilio actual. Con esos elementos, el magistrado interviniente ordenó un allanamiento, secuestro y detención, medida que fue ejecutada durante la jornada de ayer con la colaboración de personal de la SDDI Chascomús y el GAD Pilar.

Durante el procedimiento, realizado en una vivienda de la localidad de Del Viso, se hizo efectiva la detención del sospechoso y se secuestraron dólares estadounidenses, pesos argentinos, reales, un teléfono celular iPhone 13, un Samsung J7 y un par de zapatillas blancas. Además, fueron incautadas una réplica de pistola tipo Beretta y un revólver calibre 32 con la numeración limada, cargado con seis cartuchos y apto para el disparo.

El Ministerio Público Fiscal convalidó lo actuado y dispuso el traslado del detenido a la sede fiscal para la recepción de declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. La causa es instruida por la UFI y J N° 1 con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 de Dolores.