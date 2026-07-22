La UCR Dolores recibió al presidente del Comité Provincia y ratificó su objetivo de construir una alternativa para la ciudad

La Unión Cívica Radical de Dolores recibió la visita del presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín, quien mantuvo un encuentro con dirigentes, afiliados y militantes locales para analizar la actualidad política y los desafíos del radicalismo de cara a los próximos años.

Durante la reunión quedó ratificada una decisión política del radicalismo dolorense: comenzar la construcción de una alternativa de gobierno para la ciudad, basada en una agenda elaborada junto a la comunidad y orientada a dar respuesta a los principales problemas que hoy atraviesan los dolorenses.

En ese marco, el presidente del Comité de la UCR Dolores, Gustavo Bianchi, afirmó que el partido ha fortalecido su proceso de unidad y que ese trabajo permite asumir un nuevo desafío.

“Hemos tomado la decisión de que la Unión Cívica Radical tendrá un candidato a intendente en 2027. Pero esa candidatura no será un punto de partida, sino la consecuencia de un proyecto construido junto a la comunidad, con una agenda clara y un equipo comprometido con el futuro de Dolores.”

Bianchi aclaró que esa definición no implica abandonar la histórica vocación frentista del radicalismo.

“Creemos en la construcción de frentes electorales, como lo hemos demostrado durante décadas. Pero esos espacios son más sólidos cuando cada fuerza política aporta identidad, una visión de ciudad y una propuesta construida desde el territorio. Fortalecer al radicalismo también es fortalecer cualquier proyecto colectivo del que formemos parte.”

El presidente del Comité local sostuvo además que “no existe propuesta electoral sin agenda” y que el primer compromiso del radicalismo debe ser escuchar a la comunidad para construir respuestas concretas a los problemas de la ciudad.

“Queremos dejar de discutir solamente candidaturas para empezar a discutir los problemas de Dolores.”

En ese sentido, señaló como prioridades la pérdida de empleo que atraviesa la ciudad, la necesidad de recuperar el dinamismo del comercio y de impulsar políticas que promuevan el turismo como uno de los motores de la economía local. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes quieren invertir, emprender o generar trabajo en Dolores, mencionando el elevado costo de las habilitaciones comerciales y las trabas burocráticas que muchas veces desalientan la apertura y el crecimiento de nuevos emprendimientos.

También expresó la preocupación del radicalismo por la situación que atraviesa IOMA.

“La crisis de IOMA no solo afecta a miles de afiliados de Dolores, muchos de ellos trabajadores y jubilados del sector público. También compromete el funcionamiento de los prestadores de salud que todos los días sostienen el sistema. Es un problema que impacta en toda la comunidad y requiere respuestas urgentes.”

Bianchi agregó que la agenda del radicalismo también debe contemplar los desafíos de mediano y largo plazo, entre ellos la calidad del sistema educativo y la planificación del desarrollo de la ciudad.

En ese sentido, valoró la participación de la UCR en el Plan Estratégico de Dolores, aunque manifestó la necesidad de ampliar la representación de los distintos sectores de la comunidad.

“Una agenda para Dolores no puede construirse escuchándose solamente a sí misma. Necesitamos que participen el campo, el comercio, el turismo, los colegios profesionales, las instituciones intermedias, los trabajadores, los emprendedores y todos aquellos que tienen una mirada para aportar sobre el futuro de nuestra ciudad.”

Finalmente, Bianchi señaló que la UCR Dolores ya comenzó a trabajar junto a instituciones, sectores productivos, comerciantes, profesionales, trabajadores y vecinos para construir una agenda participativa que permita ofrecer una alternativa de gobierno seria y sustentable.

“Queremos volver a gobernar Dolores. Y queremos hacerlo con un proyecto construido desde la realidad de los dolorenses, escuchando a quienes producen, trabajan, emprenden y sostienen todos los días el crecimiento de nuestra ciudad. Ese es el camino que hoy asumimos y el compromiso con el que vamos a llegar al 2027.”