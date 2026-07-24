Dolores

CONTINÚAN LAS PROPUESTAS DE VACACIONES DE INVIERNO CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando una variada agenda de actividades gratuitas en el marco de las Vacaciones de Invierno. Desde hoy y durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas recreativas, culturales y espectáculos pensados para toda la familia.
La programación comenzará esta tarde en el Museo Libres del Sur, donde de 14:00 a 17:00 horas se llevarán adelante distintas actividades para grandes y chicos. La jornada incluirá avistaje de aves y reconocimiento de flora, un taller de encuadernación y macetas recicladas, además de maquillaje artístico, en un espacio pensado para aprender, jugar y disfrutar del entorno natural.
Las mismas propuestas volverán a desarrollarse el sábado 25 de julio, también de 14:00 a 17:00 horas en el Museo Libres del Sur. Como atractivo especial, a las 15:00 horas se presentará el show del payaso “Manotas”, sumando humor y entretenimiento para toda la familia.
Las actividades continuarán el domingo 26 de julio con una agenda distribuida en distintos espacios de la ciudad. A las 13:00 horas, el Termales Mall será sede de la Peña Termal, mientras que de 14:00 a 17:00 horas, en Plaza Moreno, se desarrollará una nueva edición de la Feria de Emprendedores, promoviendo el trabajo de productores y artesanos locales.
El cierre del domingo y del fin de semana llegará a las 16:00 horas en el Teatro Unione, con la presentación de Piñón Fijo, uno de los espectáculos infantiles más esperados de estas vacaciones de invierno.
Desde la Municipalidad de Dolores se invita a vecinos y visitantes a participar de cada una de estas propuestas libres y gratuitas, pensadas para compartir en familia y seguir disfrutando de unas vacaciones de invierno con actividades para todas las edades.

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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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