PLANIFICACIÓN URBANA: EL INTENDENTE PRESENTÓ EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORESTACIÓN QUE ALCANZA A MÁS DE 4.000 ÁRBOLES

La Municipalidad de Dolores puso en marcha un Programa Integral de Forestación Urbana con el objetivo de fortalecer el patrimonio arbóreo de la ciudad, mejorar la calidad ambiental y avanzar en una planificación ordenada del arbolado público.

“Estamos lanzando un Programa de Forestación, para que Dolores este más linda, y sea una ciudad responsable y respetuosa con el ambiente”, señaló el Intendente Juan Pablo García.

La iniciativa contempla relevamientos técnicos, extracción de ejemplares con ciclo cumplido, apertura de nuevas cazuelas y la incorporación de especies adecuadas para cada sector de la ciudad. En total, se prevé la plantación de 2.099 nuevos árboles, alcanzando un total proyectado de 4.241 ejemplares luego de las intervenciones previstas.

Las tareas se desarrollarán en distintas avenidas, calles, accesos y barrios de Dolores. Entre las principales intervenciones se destacan Avenida Belgrano, San Martín, Lamadrid, Olavarría y Lara, donde se realizará la reposición de ejemplares, la apertura de nuevos espacios para forestación y la incorporación de especies como jacarandás, lapachos, fresnos, lagerstroemias, catalpas y ligustros áureos.

Uno de los proyectos más importantes se ejecutará sobre calle Lara, donde se plantarán aproximadamente 690 árboles a lo largo de 23 cuadras, generando un importante corredor paisajístico y ambiental para la ciudad.

El programa también incluye acciones en el Acceso Este, con la reposición progresiva de tilos faltantes, y una intervención integral en el sector del Estacionamiento Medido. Allí, tras el relevamiento de 28 manzanas, se proyecta incrementar la cantidad de ejemplares de 1.236 a 1.413 árboles.

Además, se avanzará con trabajos de forestación en distintos barrios. En Favaloro se plantarán 420 árboles, en el Barrio Policía 180, en Autoconstrucción 150 y en el Barrio Illia 182 ejemplares, todos ellos de Fresno Americano.

Según se informó, el programa permitirá mejorar la calidad ambiental, generar sombra, reducir las temperaturas extremas durante el verano y consolidar corredores verdes en distintos sectores urbanos.