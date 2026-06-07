DOLORES – UN HOMBRE FUE HALLADO SIN VIDA EN EL TERRAPLÉN SUR DEL CANAL 9

En la tarde de este domingo fue hallado sin vida un hombre en la zona del terraplén sur del canal 9, entre Paseo Carlos Gardel y Ruta 2.

Según las primeras informaciones, se trataría de una persona que desde hacía años residía en ese sector, en condiciones precarias, acompañado por varios perros.

En reiteradas oportunidades desde varios sectores se le ofreció ayuda, intentado darle asistencia y alternativas para él y sus perros, aunque el hombre elegía firmemente permanecer en el lugar.