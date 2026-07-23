MADARIAGA | Investigan presuntas irregularidades en el caso de la ambulancia denunciada como robada: allanamientos y sospechas de una supuesta falsa denuncia

La investigación judicial por la ambulancia que había sido denunciada como robada tras sufrir un aparente desperfecto mecánico sobre la Ruta Provincial 56 dio un giro que es materia de análisis. De acuerdo con fuentes policiales, personal de la Policía Vial habría realizado allanamientos en el marco de la causa, y actualmente la Justicia estaría evaluando la hipótesis de una posible falsa denuncia.

Según la información que trascendió de la investigación en curso, los efectivos policiales habrían relevado cámaras de seguridad ubicadas sobre el supuesto recorrido reportado para la ambulancia Fiat Ducato. De acuerdo a estas fuentes, en los horarios consignados en la denuncia inicial, el vehículo no habría sido registrado circulando por las rutas que conducen al lugar donde, presuntamente, habría quedado abandonado.

A raíz de estos indicios y de supuestas inconsistencias que los investigadores habrían detectado durante la pesquisa, la Fiscalía interviniente solicitó allanamientos en la vivienda de quien sería el titular de la empresa de emergencias involucrada y en el domicilio de quien se desempeñaría como chofer de la unidad, ubicado en Santa Clara del Mar.

Según versiones extraoficiales, durante los procedimientos se habrían secuestrado teléfonos celulares y distintos elementos que podrían ser compatibles con insumos y equipamiento médico. Las fuentes señalan que estos objetos coincidirían con parte de lo denunciado originalmente como sustraído del interior de la ambulancia, cuyo paradero continuaría siendo desconocido.

Trascendió además que los investigadores habrían solicitado el libro de guardias y de traslados de la empresa para intentar verificar quién habría contratado el supuesto servicio hacia La Plata. No obstante, reportes de la pesquisa indican que hasta el momento no se habría podido acceder a dicha información.

Otro aspecto que habría llamado la atención de las autoridades es que habrían transcurrido cinco días entre la presunta desaparición del vehículo y la radicación formal de la denuncia. Según las primeras averiguaciones, pese a que la ambulancia contaría con cobertura de seguro, aparentemente no se habría solicitado una grúa o auxilio mecánico para retirarla del lugar del presunto desperfecto.

Las cámaras de seguridad: elementos bajo análisis

La investigación judicial habría incluido el análisis de imágenes de los portales de acceso a Pinamar y General Madariaga, donde, según afirman las autoridades policiales, no se habría detectado el paso de la unidad. A esto se le sumaría el relevamiento de una cámara instalada en una estación de servicio cercana a la Ruta 74, que tampoco habría registrado la circulación del vehículo.

Las autoridades también habrían revisado registros posteriores para intentar corroborar el desplazamiento de otra ambulancia (Mercedes-Benz) que, según la denuncia original, habría acudido en apoyo para reemplazar a la unidad averiada. Sin embargo, fuentes de la investigación sostienen que no se habrían hallado imágenes que acrediten dicho recorrido.

En el marco de las medidas que habrían sido ordenadas por la Justicia, trascendió que esta segunda ambulancia Mercedes-Benz también habría sido secuestrada preventivamente para ser sometida a peritajes de rigor.

En base a los elementos que conformarían el expediente actual, se espera que el fiscal Walter Mercuri evalúe si correspondería modificar la calificación legal de la causa e iniciar una investigación por la presunta comisión del delito de falsa denuncia.

Las diligencias estarían siendo llevadas adelante por personal de la Policía Vial con base en Pinamar, encabezado por el subcomisario Joaquín Planells, junto al subinspector Roberto Flores y el jefe de Rutas Guillermo Benítez, bajo la supervisión del jefe de Zona Vial, comisario mayor Mauro Bisgarra.