DOLORES:  LE ARREBATARON UN MILLÓN DE PESOS A UN JUBILADO QUE CIRCULABA EN BICICLETA

Un lamentable hecho de inseguridad tuvo lugar en la intersección de las calles 9 de Julio e Intendente Tamagno, cuando un vecino de 83 años fue víctima del robo de sus pertenencias y sus ahorros mientras transitaba a bordo de su bicicleta.

Según la información del caso, el hombre llevaba en el canasto delantero de su rodado una riñonera. En su interior, la víctima transportaría su documentación personal (DNI, tarjeta de crédito, tarjeta de débito del Banco Nación y credencial de PAMI), además de una suma de dinero en efectivo que rondaría el millón de pesos argentinos.