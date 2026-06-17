DOLORES – DE UN ALLANAMIENTO A UNA PERSECUCIÓN.TERMINÓ CON UN DETENIDO

Este miércoles se llevó a cabo un procedimiento policial que incluyó un allanamiento, una persecución y la posterior detención de una persona en Dolores.

El operativo se enmarca en una investigación en curso y tuvo como punto de inicio una vivienda ubicada en la intersección de las calles Stella Maris y Hernández, donde efectivos realizaron tareas dispuestas por la justicia. En ese contexto, uno de los involucrados intentó darse a la fuga a bordo de un vehículo, lo que dio lugar a una persecución que se extendió por varias cuadras. Finalmente, el rodado fue interceptado por personal policial en la zona de Mendiola y Arenales.

El procedimiento generó un importante despliegue en el sector y estuvo a cargo de efectivos de la DDI Dolores, quienes continúan con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.