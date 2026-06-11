DOLORES – CHOQUE EN CARMONA Y DORREGO: UNA JOVEN TRASLADADA AL HOSPITAL

Un siniestro vial ocurrió este jueves dejando como saldo a una joven herida.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Carmona y Dorrego, donde, por causas que se intentan establecer, colisionaron una camioneta y una moto.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor resultó con lesiones y debió ser asistida en el lugar para luego ser trasladada al hospital local, donde quedo internada.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias Médicas.