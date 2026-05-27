La Universidad Atlántida invita a participar de una clase abierta sobre ciberdelincuencia, una temática de creciente relevancia vinculada a las nuevas tecnologías, el cibercrimen y los desafíos jurídicos de la evidencia digital.

La actividad se realizará el viernes 19 de junio a las 16 hs., en modalidad virtual vía Zoom, y contará con la disertación de las especialistas María de las Mercedes Lugones Poggi y Sabrina Lamperti.

La propuesta está dirigida a estudiantes, profesionales y a toda persona interesada en conocer las problemáticas actuales relacionadas con los delitos informáticos y el impacto de las tecnologías en el ámbito jurídico.

La actividad es abierta a la comunidad y requiere inscripción previa a través de [www.atlantida.edu.ar](http://www.atlantida.edu.ar).