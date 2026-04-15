DOLORES HACIA EL FUTURO: EL RECONOCIDO ARQUITECTO RUBÉN PESCI PARTICIPARÁ DEL LANZAMIENTO DE LA AGENDA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE DOLORES

Dolores contará con la destacada participación de Rubén Pesci, reconocido referente internacional en urbanismo sustentable, quien será parte del lanzamiento de la agenda estratégica para el desarrollo urbano de la ciudad.

Rubén Pesci es uno de los principales impulsores en América Latina del pensamiento y la acción con enfoque ambiental, consolidándose como una figura clave en el desarrollo del urbanismo sustentable y la planificación estratégica de ciudades.

Fundador en la ciudad de La Plata la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente), considerada una de las primeras organizaciones no gubernamentales ambientales de Latinoamérica. Desde entonces ha estado marcada por una visión innovadora que integra el ambiente como eje central del desarrollo urbano.

Doctorado en Sustentabilidad y Regeneración Urbana en Madrid, Pesci ha dirigido el diseño y planificación de alrededor de cuarenta ciudades en distintos contextos, desde grandes metrópolis hasta pequeñas localidades, tanto en Argentina como en diversos países de América Latina y Europa, como Brasil, Paraguay, Perú, México, Italia y España.

Es creador del concepto de “Ambitectura”, una corriente que propone una arquitectura inspirada en el ambiente, integrando los sistemas naturales con el diseño urbano y arquitectónico. Este enfoque ha sido aplicado en numerosos proyectos, convirtiéndose en un aporte teórico y práctico de relevancia internacional.

Desde 1990 se desempeña como presidente del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), y desde 1995 dirige la Cátedra UNESCO/FLACAM para el Desarrollo Sustentable, espacios desde los cuales ha formado generaciones de profesionales y promovido políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que se destacan:

• Declarado Patrimonio Cultural Viviente por el Gobierno de La Plata (2005)

• Ciudadano Ilustre de La Plata (2018)

• Ciudadano Internacional en Cuernavaca, México (2017)

• Egresado Ilustre de la Universidad Nacional de La Plata (2016)

• Primer Premio de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (2008)

• Segundo Premio en el Concurso Internacional “Ciudad Nueva de Clarendon”, Jamaica (2000).

Desde 1980, Pesci trabaja activamente en el desarrollo estratégico de La Plata y su región, impulsando su reconocimiento como patrimonio mundial y promoviendo modelos de planificación que integren crecimiento urbano, identidad cultural y sustentabilidad ambiental.