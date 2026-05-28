¡Más y mejor equipamiento para nuestro hospital!

La Cooperadora informa la reciente compra y entrega de aparatología y asientos para la comodidad de los pacientes. 1 Rallador eléctrico $ 72.079 4 Otoscopios $ 180.000 3 Tandem de 4 asientos cada uno $ 551.241,18 1 Buscador de venas $ 5.431.847,37 Total abonado con fondos propios $ 6.235.167,55 . El buscador de venas es un dispositivo de luz infrarroja que mapea las venas debajo de la piel, reduciendo dolor y el estrés del paciente. Queremos agradecer a los SOCIOS que mes a mes aportan su colaboración y a cada vecino que colabora con nosotros. CON ESFUERZO SEGUIMOS EQUIPANDO NUESTRO HOSPITAL. GRACIAS