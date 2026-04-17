DOLORES: FUERTE COLISIÓN Y TRASLADOS AL HOSPITAL TRAS CHOQUE EN MELGAR Y DEL VALLE

En la mañana de este viernes, alrededor de las 6:50 hs, se produjo un grave siniestro vial en la intersección de las calles Ramón Melgar y Aristóbulo del Valle. El impacto involucró a una camioneta Ford Ranger y un automóvil Ford Focus.

Por causas que se intentan determinar, ambos vehículos colisionaron con tal magnitud que terminaron su trayectoria sobre la vereda. El impacto resultó en daños materiales de consideración para ambos rodados. Como consecuencia del choque, los tres involucrados debieron ser asistidos y trasladados al hospital local.

El conductor de la Ford Ranger fue derivado al centro asistencial con un traumatismo en la zona de la frente.

En el Ford Focus circulaban dos jóvenes menores de edad, quienes también fueron trasladados por los servicios de emergencia para recibir atención médica.