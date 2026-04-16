DOLORES: FUE RESUELTO EL INCIDENTE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

ABSA informa que personal de mantenimiento regional logró recuperar el funcionamiento de la Planta Potabilizadora de Agua de Dolores. El servicio de agua se irá normalizando gradualmente durante la jornada.

Ante ello, se solicita a las personas usuarias, cuidar las reservas de agua limitando su uso para instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales.