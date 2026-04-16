Dolores: ABSA comunica que la Planta Potabilizadora de Agua se encuentra temporalmente fuera de servicio

ABSA informa que producto de inconvenientes en el tablero principal de la Planta Potabilizadora de Agua de Dolores, el establecimiento se encuentra momentáneamente fuera de servicio.

Hasta tanto se resuelva el incidente, se realizan maniobras en la red de agua de la localidad para preservar las reservas en cisterna y sostener la continuidad del suministro. No obstante, puede registrarse baja presión general.

Ante ello, se solicita a las personas usuarias, cuidar las reservas de agua limitando su uso para instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales, hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.