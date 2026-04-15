DESPIDIERON A TRES TRABAJADORES DEL SMN EN DOLORES EN MEDIO DE UN RECORTE NACIONAL

En el marco de un fuerte ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional, tres trabajadores de la oficina local de Dolores fueron desvinculados en las últimas horas, generando preocupación en la comunidad.

La medida se inscribe dentro de un recorte que alcanza a alrededor de 140 despidos en todo el país en una primera etapa, aunque el número total proyectado podría ser mayor. Según denuncian trabajadores del organismo, el plan general contempla hasta unos 240 ceses, afectando tanto a estaciones meteorológicas como a la sede central.

Desde distintos sectores advierten que esta reducción impacta directamente en el funcionamiento del servicio, ya que gran parte del personal afectado cumple tareas técnicas clave para la recolección de datos y elaboración de pronósticos.

En ese sentido, remarcan que menos personal implica menos observaciones y, en consecuencia, una posible disminución en la precisión de alertas meteorológicas, lo que podría repercutir en actividades sensibles como la aviación, el agro y la prevención de fenómenos climáticos extremos.La situación genera incertidumbre también en las estaciones del interior, como la de Dolores, donde la reducción de personal podría afectar el normal desarrollo de las tareas diarias.