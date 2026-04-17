Caso Báez Sosa: rechazaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El TOC N°1 de Dolores sostiene que persiste riesgo de fuga y que la medida resulta proporcional, pese a que la condena aún no está firme. La última instancia pendiente es la Corte Suprema

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió este viernes rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Según consta en el documento al que accedió Infobae, los abogados de la Defensoría de Casación bonaerense solicitaron que se analicen alternativas como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico, argumentando que ya no se justifica mantener al joven detenido en una cárcel.

El planteo sostiene que la prisión preventiva sobre Pertossi ya superó el “plazo razonable” y que la situación actual vulnera las garantías constitucionales que protegen la libertad personal.

En el escrito, los defensores remarcaron que la medida “no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena, sino únicamente como un instrumento provisional destinado a neutralizar riesgos procesales concretos vinculados al peligro de fuga o al entorpecimiento de la investigación”.

En el texto dirigido al juez Christian Ariel Rabaia, la defensa argumentó que Pertossi permanece bajo prisión preventiva desde el 18 de enero de 2020, sumando más de seis años de detención sin condena firme. Hay que recordar que el joven fue sentenciado a 15 años de cárcel en febrero de 2023.

Los abogados sostuvieron que “ha permanecido más de seis años bajo una medida cautelar por circunstancias ajenas a su conducta procesal, circunstancia que, desde ya, excede claramente los estándares de razonabilidad que deben regir la duración de una medida excepcional de esta naturaleza”.

El documento cita normas internacionales y provinciales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fallos de la Suprema Corte bonaerense, para insistir en la excepcionalidad y revisión periódica de la prisión preventiva.

Los defensores sostienen que “el tiempo que soporta una persona en detención cautelar obliga a la judicatura a revisar si los motivos que originariamente la fundaron aún subsisten, si se ha excedido el plazo razonable y si existe la posibilidad de aplicar una medida menos gravosa”.

Sobre los riesgos procesales, aseguraron que ya no existe peligro de entorpecimiento de la causa, porque la investigación se encuentra “completamente concluida” y el debate oral “ya fue celebrado”.

Además, desde el punto de vista de la posibilidad de fuga, destacaron que Pertossi nunca recibió sanciones disciplinarias en el sistema penitenciario y que se encuentra cursando estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

En el texto presentado ante el tribunal, los abogados enfatizaron que “la continuidad de la prisión preventiva tiende a equiparar en los hechos los efectos de la medida cautelar con los de la ejecución de una pena, desnaturalizando su carácter provisional y transformándola en una restricción de la libertad personal que resulta manifiestamente desproporcionada a la luz del principio de inocencia y de la prohibición de pena anticipada”.

En este contexto, su solicitud contempla medidas alternativas como la detención domiciliaria, el control mediante dispositivos de monitoreo electrónico, las presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, la prohibición de salida del país o la fijación de cauciones.

Según el planteo, estas opciones -previstas en el Código Procesal Penal bonaerense- resultan acordes al objetivo de asegurar la sujeción de Pertossi al proceso penal sin mantenerlo en prisión.

En otro tramo del pedido, la defensa también fundamentó su requerimiento en el contexto de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires, citando fallos de la Suprema Corte provincial que instan a los jueces a revisar la vigencia de las prisiones preventivas y a priorizar medidas alternativas menos restrictivas.

El escrito finaliza con el pedido de que se declare que la prisión preventiva sobre Lucas Pertossi “ha superado el plazo razonable compatible con su naturaleza cautelar” y que se disponga su morigeración.

En las últimas semanas, Pertossi volvió a aparecer públicamente a través de una entrevista desde la cárcel, donde afirmó que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y que nunca golpeó a Báez Sosa.

“Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, dijo.

Su defensa ya había solicitado la nulidad de la condena y la realización de un nuevo juicio, argumentando que no se consideraron las diferencias de su rol respecto al resto de los acusados.

Infobae.com