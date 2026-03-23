Un adolescente fue demorado por circular en una moto con pedido de secuestro

Dolores – Un adolescente de 16 años fue interceptado en la jornada de ayer mientras circulaba en motocicleta por calle Lara, al 800.

El procedimiento se originó a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la situación. Al ser identificado, se constató que el joven se desplazaba en una moto de 110 cc sin patente visible. Tras verificar los datos del rodado, se estableció que tenía un pedido de secuestro vigente desde 2015 por un hecho de robo.

Ante esta situación, la motocicleta fue incautada y el menor trasladado al hospital local para los controles médicos de rutina. Luego, fue llevado a la dependencia policial correspondiente, donde intervino la Fiscalía, que dispuso las actuaciones de rigor.

Posteriormente, se ordenó su liberación y fue entregado a su padre, quedando el caso sujeto a la continuidad de las actuaciones judiciales.