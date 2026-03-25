TALLERES DE JUVENTUD 2026: UNA PROPUESTA PARA APRENDER Y CREAR

La Secretaría de Juventud y Tercera Edad de Dolores, presenta una renovada propuesta de talleres pensados para aprender, crear y disfrutar. La iniciativa busca ofrecer a la comunidad una amplia variedad de actividades que promueven el desarrollo personal, la creatividad y el encuentro.

Las inscripciones están abiertas a partir de hoy miércoles 25 de marzo, en el horario de 10:00 a 21:00 horas, en la sede de Juventud ubicada en la intersección de Buenos Aires y Alem.

Se recuerda que:

-Los cupos se renuevan en cada período.

-Todas las personas interesadas deberán reinscribirse.

-No se conservarán vacantes del año anterior.

A continuación, se detalla la oferta disponible:

AYUDA ESCOLAR

Apoyo Escolar

Susana Falconat

Lunes, Martes y Jueves de 18 a 20 hs.

Inglés

Maru Ciancio

Primaria: Miércoles de 18 a 19 hs.

Secundaria: Miércoles de 19 a 20 hs.

OFICIOS

Costura

Liliana Oliva

Lunes y Miércoles de 16 a 18 hs.

Herrería

Gustavo Rojas

Lunes y Miércoles de 14 a 16 hs.

Informática

Ignacio Buegueño

Sábados de 9 a 10:30 hs.

(Requisito: traer notebook)

Peluquería

Susana Algañaraz

Lunes de 13 a 19 hs.

INFANTILES

Árabe

Valeria Maíz

Niños (3 a 12 años): Miércoles de 18 a 19 hs.

Danzas Urbanas

Sofía Amaya

3 a 6 años: Sábados de 13 a 14 hs.

Cerámica

Lilian Larronde

Niños (7 a 12 años): Viernes de 18 a 19 hs.

Robótica

Ignacio Burgueño

Jueves de 15 a 16 hs.

Plástica Niños

Georgina Char

Lunes: 18 a 19 hs./ 19 a 20 hs.

Plástica Kids

Priscila Panasiuk

Lunes y Miércoles de 18 a 19 hs.

Lengua de Señas

Ana Puliti

Sábado por medio

KIDS: 11 a 12 hs.

URBANO MASTER

Camila Sosa

2° sábado de cada mes

TEENS

Bombo

Marcos Perlan

7 a 10 años: Jueves de 18 a 19 hs.

+11 años: Jueves de 19 a 20 hs.

Danzas Urbanas

Candela Adrogué

7 a 11 años: Martes de 18 a 19 hs.

12 a 15 años: Sábado de 15:15 a 16:15 hs.

URBANO MASTER

Camila Sosa

2° sábado de cada mes

ADULTOS

Acompañados

Julieta Velcheff

Martes y Jueves de 18 a 19:30 hs.

Árabe

Valeria Maíz

Martes de 17 a 18 hs.

Miércoles de 14 a 15 hs.

Cerámica

Lilian Larronde

Viernes de 14 a 15:30 hs.

Viernes de 15:30 a 17 hs.

Viernes de 17 a 18 hs.

Danzas Urbanas

Sofía Amaya

Sábados de 12 a 13 hs.

Folclore Adultos

Leonel Gabotto

Inicial: Lunes y Jueves de 14 a 15 hs.

Intermedio: Viernes de 14 a 15 hs.

Lengua de Señas

Ana Puliti

Sábado por medio

Adultos: 9 a 11 hs.

Mix Dance

Leonel Gaboto

Inicial: Martes de 15 a 16 hs.

Intermedio: Martes de 14 a 15 hs.

Payadores

Emanuel Gabotto

Jueves de 18 a 20 hs.

Pilates

Jimena Tetamanti

Martes y Jueves de 8 a 8:45 hs.

Martes y Jueves de 16:15 a 17 hs.

Lunes y Miércoles de 16:15 a 17 hs.

Pintura Adultos

Georgina Char

Viernes de 15 a 17 hs.

Radio

Alejandro Raponi

Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 18 hs.

(Sede: radio municipal)

Samba

Yohana Martinez

Inicial: Sábados de 10 a 11 hs./ Domingos de 15 a 16:30 hs.

Intermedio: Sábados de 11 a 12 hs./ Domingos de 16:30 a 18 hs.

Avanzado: Domingos de 18 a 19:30 hs.

SOMOS (Taller para personas con discapacidad)

Melina Suarez / Georgina Chaar

Para egresados de Escuela 501 o adultos

Martes y Jueves de 18 a 19:30 hs.

Taller de Creatividad

Natalia MacMahon

Lunes de 15 a 17 hs.

URBANO MASTER – Camila Sosa

2° sábado de cada mes

Yoga

Elsa Duboy

Lunes y Miércoles de 9 a 10 hs.

Lunes y Miércoles de 10:15 a 11:15 hs.

Zumba

Amalia Belen

Lunes, Miércoles y Jueves: 15 hs./ 19 hs./ 20 hs.