TALLERES DE JUVENTUD 2026: UNA PROPUESTA PARA APRENDER Y CREAR

La Secretaría de Juventud y Tercera Edad de Dolores, presenta una renovada propuesta de talleres pensados para aprender, crear y disfrutar. La iniciativa busca ofrecer a la comunidad una amplia variedad de actividades que promueven el desarrollo personal, la creatividad y el encuentro.
Las inscripciones están abiertas a partir de hoy miércoles 25 de marzo, en el horario de 10:00 a 21:00 horas, en la sede de Juventud ubicada en la intersección de Buenos Aires y Alem.
Se recuerda que:
-Los cupos se renuevan en cada período.
-Todas las personas interesadas deberán reinscribirse.
-No se conservarán vacantes del año anterior.
A continuación, se detalla la oferta disponible:
AYUDA ESCOLAR
Apoyo Escolar
Susana Falconat
Lunes, Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
Inglés
Maru Ciancio
Primaria: Miércoles de 18 a 19 hs.
Secundaria: Miércoles de 19 a 20 hs.
OFICIOS
Costura
Liliana Oliva
Lunes y Miércoles de 16 a 18 hs.
Herrería
Gustavo Rojas
Lunes y Miércoles de 14 a 16 hs.
Informática
Ignacio Buegueño
Sábados de 9 a 10:30 hs.
(Requisito: traer notebook)
Peluquería
Susana Algañaraz
Lunes de 13 a 19 hs.
INFANTILES
Árabe
Valeria Maíz
Niños (3 a 12 años): Miércoles de 18 a 19 hs.
Danzas Urbanas
Sofía Amaya
3 a 6 años: Sábados de 13 a 14 hs.
Cerámica
Lilian Larronde
Niños (7 a 12 años): Viernes de 18 a 19 hs.
Robótica
Ignacio Burgueño
Jueves de 15 a 16 hs.
Plástica Niños
Georgina Char
Lunes: 18 a 19 hs./ 19 a 20 hs.
Plástica Kids
Priscila Panasiuk
Lunes y Miércoles de 18 a 19 hs.
Lengua de Señas
Ana Puliti
Sábado por medio
KIDS: 11 a 12 hs.
URBANO MASTER
Camila Sosa
2° sábado de cada mes
TEENS
Bombo
Marcos Perlan
7 a 10 años: Jueves de 18 a 19 hs.
+11 años: Jueves de 19 a 20 hs.
Danzas Urbanas
Candela Adrogué
7 a 11 años: Martes de 18 a 19 hs.
12 a 15 años: Sábado de 15:15 a 16:15 hs.
URBANO MASTER
Camila Sosa
2° sábado de cada mes
ADULTOS
Acompañados
Julieta Velcheff
Martes y Jueves de 18 a 19:30 hs.
Árabe
Valeria Maíz
Martes de 17 a 18 hs.
Miércoles de 14 a 15 hs.
Cerámica
Lilian Larronde
Viernes de 14 a 15:30 hs.
Viernes de 15:30 a 17 hs.
Viernes de 17 a 18 hs.
Danzas Urbanas
Sofía Amaya
Sábados de 12 a 13 hs.
Folclore Adultos
Leonel Gabotto
Inicial: Lunes y Jueves de 14 a 15 hs.
Intermedio: Viernes de 14 a 15 hs.
Lengua de Señas
Ana Puliti
Sábado por medio
Adultos: 9 a 11 hs.
Mix Dance
Leonel Gaboto
Inicial: Martes de 15 a 16 hs.
Intermedio: Martes de 14 a 15 hs.
Payadores
Emanuel Gabotto
Jueves de 18 a 20 hs.
Pilates
Jimena Tetamanti
Martes y Jueves de 8 a 8:45 hs.
Martes y Jueves de 16:15 a 17 hs.
Lunes y Miércoles de 16:15 a 17 hs.
Pintura Adultos
Georgina Char
Viernes de 15 a 17 hs.
Radio
Alejandro Raponi
Lunes, Miércoles y Viernes de 17 a 18 hs.
(Sede: radio municipal)
Samba
Yohana Martinez
Inicial: Sábados de 10 a 11 hs./ Domingos de 15 a 16:30 hs.
Intermedio: Sábados de 11 a 12 hs./ Domingos de 16:30 a 18 hs.
Avanzado: Domingos de 18 a 19:30 hs.
SOMOS (Taller para personas con discapacidad)
Melina Suarez / Georgina Chaar
Para egresados de Escuela 501 o adultos
Martes y Jueves de 18 a 19:30 hs.
Taller de Creatividad
Natalia MacMahon
Lunes de 15 a 17 hs.
URBANO MASTER – Camila Sosa
2° sábado de cada mes
Yoga
Elsa Duboy
Lunes y Miércoles de 9 a 10 hs.
Lunes y Miércoles de 10:15 a 11:15 hs.
Zumba
Amalia Belen
Lunes, Miércoles y Jueves: 15 hs./ 19 hs./ 20 hs.