Presencia dolorense en el relanzamiento del PRO de Mauricio Macri

Con la mira puesta en 2027, el expresidente Mauricio Macri subrayó la capacidad de su partido para hacer sostenibles las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La cumbre, realizada en Parque Norte, reunió a gobernadores, intendentes, dirigentes y militantes de todo el país, en una muestra de reorganización y proyección política del espacio.

En ese marco, el encuentro contó con presencia dolorense. Participaron María Ester Larregle, ex secretaria de Educación del municipio y cercana al diputado Diego Santilli, y Gastón Garófalo, ex concejal y ex director de Educación de Dolores. Ambos formaron parte de la jornada junto a referentes de distintos distritos bonaerenses, acompañando esta nueva etapa del PRO y su reconfiguración territorial.