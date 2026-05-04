CUMPLIÓ UNA CONDENA, SALIÓ Y FUE DETENIDO TRAS UN NUEVO ROBO EN DOLORES

Un hombre de 30 años fue detenido en Dolores en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás en un comercio del rubro pollería, ubicado sobre calle Espora al 100.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del 24 de abril, cuando autores ignorados ingresaron sin provocar daños visibles al sector del comercio, que se encuentra en el mismo terreno que una vivienda, y sustrajeron dinero en efectivo.

A partir de registros fílmicos aportados por la víctima, se logró avanzar en la identificación de uno de los presuntos responsables, quien fue posteriormente localizado y detenido tras una orden judicial.

El procedimiento incluyó además un allanamiento en una vivienda del barrio Embarcadero, donde se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho, entre ellas un pantalón tipo cargo, zapatillas y un abrigo. También se incautó marihuana.

El detenido había recuperado la libertad meses atrás tras cumplir una condena por delitos contra la propiedad.

La investigación continúa con el objetivo de dar con el segundo involucrado.

En este contexto, se destacó la rápida intervención y la buena predisposición de la Justicia y la Fiscalía interviniente, que permitieron avanzar con celeridad en las medidas necesarias para esclarecer el hecho y concretar la detención.