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DOS DOLORENSES INVOLUCRADOS EN UNA COLISIÓN EN RUTA 63

Este domingo se registró un siniestro vial en el kilómetro 1 de la Ruta 63, sobre el carril descendente, donde se produjo una colisión por alcance entre un automóvil y una moto.
El hecho involucró a un Volkswagen Polo color gris, conducido por un hombre de 43 años domiciliado en Dolores, que fue impactado por una motocicleta Motomel Skua 150, color blanco, guiada por un hombre de 48 años, también con domicilio en esta ciudad.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto fue trasladado de manera preventiva para su atención médica.
En el lugar intervinieron los servicios de emergencia y personal policial.
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