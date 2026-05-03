INCENDIO DE VIVIENDA EN DOLORES CON PÉRDIDAS TOTALES

Un incendio se registro esta noche en una vivienda ubicada en calle Melgar al 1700.

Unidades de Bomberos trabajaron intensamente en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación.

Como consecuencia del siniestro, se registraron pérdidas totales en el inmueble. Además, una mujer debió ser trasladada para su atención médica tras sufrir una crisis de nervios.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado a partir de una estufa hogar.

En el lugar también intervino personal policial y servicios de emergencia.