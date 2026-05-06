299 ESCRITURAS, OBRAS DE CORDÓN CUNETA, NUEVA AMBULANCIA Y UN CAMIÓN PARA RESIDUOS: LOS ANUNCIOS DEL INTENDENTE Y EL GOBERNADOR

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron una jornada en la que se concretaron anuncios clave para la ciudad, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y el fortalecimiento de los servicios públicos.

“Esta jornada refleja que cuando hay decisión, cuando hay trabajo y cuando hay articulación, las cosas suceden”, expresó el intendente durante el acto.

Entre las principales medidas, se firmó un acuerdo con el OPISU para la ejecución de 1.500 metros lineales de cordón cuneta en el barrio Favaloro, una obra que beneficiará a siete cuadras mejorando el drenaje, la circulación y el acceso.

En materia de salud, se incorporó una nueva ambulancia que permitirá optimizar la atención de emergencias en todo el distrito.

Además, el Municipio recibió un camión para la gestión de residuos, junto con equipamiento que permitirá mejorar los servicios urbanos y la capacidad de respuesta ante situaciones climáticas. También el Municipio recibió luminarias para el alumbrado público.

Uno de los anuncios más importantes fue la entrega de 299 escrituras y ya suman más de 500 en los últimos dos años, garantizando así, seguridad jurídica y el acceso definitivo a la vivienda.

En el marco de la actividad, las autoridades también recorrieron la nueva planta de Alfajores Don Abel, destacando el crecimiento de la producción local y la generación de empleo.