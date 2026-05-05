EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE FRESADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando trabajos de colocación de fresado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de transitabilidad para todos los vecinos.
“Con compromiso y planificación, seguimos haciendo obras fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, destacó el Intendente, Juan Pablo García.
En esta etapa, los trabajos se centraron en la siguientes calles:
-Pieres entre las calles Juncal, Hernández y Arditi.
-Alem entre las calles Italia, Yugan, Cerrito y Riobamba.
-Defensa, entre Colón y América.
Los vecinos destacaron los trabajos realizados, señalando que representan un avance significativo para el barrio y facilitan la circulación diaria, evitando inconvenientes especialmente en días de mal clima.
Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, las tareas continuarán de acuerdo con el cronograma establecido.