PRESENCIA DOLORENSE EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Autoras de Dolores participaron de la Feria del Libro que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, uno de los eventos culturales más destacados del país.

En el stand de la Sociedad Argentina de Escritores SADE, se llevó a cabo la presentación de la antología “Más allá del amor y la paz II”, una obra colectiva que reúne producciones literarias de distintos autores. En esta publicación participaron las escritoras María Susana Repetto y Graciela Juárez, quienes aportaron sus poemas “Amor” y “Amor sin tiempo”, respectivamente, sumando su voz a esta propuesta literaria. El proyecto es impulsado por Elena Paniagua y Nora Miranda, quienes vienen desarrollando esta iniciativa cultural que promueve la escritura y la difusión de obras de autores de diferentes puntos del país.