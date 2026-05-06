DOLORES EN LOS MEDIOS NACIONALES POR EL MOTOCROSS

La ciudad de Dolores comienza a ganar protagonismo en la agenda deportiva nacional a partir de la inminente llegada del Campeonato Argentino de Motocross, un evento que ya es difundido por distintos medios especializados del país.

Portales como 0223 y Carburando ya se hicieron eco de la competencia, destacando la elección del circuito dolorense como sede de una de las fechas del calendario oficial.

El Campeonato Argentino de Motocross se correrá los días 8, 9 y 10 de mayo en el Autódromo Municipal de Dolores, que recibirá por primera vez una jornada oficial correspondiente a la segunda fecha del certamen nacional. Para la ocasión, el circuito fue especialmente preparado con el objetivo de albergar a los mejores pilotos del país en una competencia que promete gran nivel y convocatoria.

Presentado como “el evento de motocross del año”, la propuesta no solo apunta al público fierrero, sino también a quienes buscan una escapada distinta. En ese sentido, Dolores ofrece alternativas complementarias como el Parque Termal, con piletas de agua salada y dulce, espacios de descanso y propuestas de bienestar.

A esto se suman las tradicionales parrillas, comercios de productos regionales y opciones de turismo rural ubicadas a pocos minutos del centro, consolidando una oferta integral para visitantes.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con un valor general de $20.000 y estacionamiento a $10.000, disponibles tanto de manera online como presencial.

Ubicada sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 210 y a unas dos horas de Mar del Plata, Dolores se posiciona así como un destino atractivo para combinar deporte, relax y gastronomía durante el próximo fin de semana.