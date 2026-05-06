ALLANAMIENTO DE LA POLICÍA FEDERAL EN DOLORES

Un operativo de la Policía Federal Argentina se llevó a cabo en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre calle Echeverría, entre Vucetich y San Martín.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes y culminó con la detención de un hombre que, según trascendió, cumpliría funciones dentro del Servicio Penitenciario.

El allanamiento fue ordenado por la Justicia luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas en el ámbito local.

La causa es llevada adelante por la UFI Nº 3 de Dolores.