DOLORES AVANZA CON LA SEGUNDA ETAPA DEL RELEVAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Municipalidad de Dolores y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°26 (ISFDyT), lanzaron ayer la segunda etapa del relevamiento de personas con discapacidad, una iniciativa impulsada desde el área de Accesibilidad y la carrera de trabajo Social que se desarrolla por segundo año consecutivo en la ciudad.

“Este relevamiento no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para detectar necesidades, mejorar la accesibilidad y seguir construyendo políticas concretas desde el municipio que mejoren la vida de nuestros vecinos”, dijo el Intendente Juan Pablo García, que hace dos años creaba el Área de Accesibilidad para dar protagonismo a un sector de la comunidad que estaba relegado.

Tras una primera experiencia realizada el año pasado, que significó el primer relevamiento territorial de estas características en Dolores, esta nueva etapa incorpora mejoras en la organización y difusión, además de ampliar significativamente su alcance.

En esta oportunidad, se suman 112 manzanas a las 144 ya relevadas, avanzando de manera progresiva para garantizar un trabajo sostenido y con impacto real en la comunidad.

El operativo cuenta con la participación del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 26, cuyos estudiantes de Trabajo Social se integran al proceso a través de sus prácticas, fortaleciendo el abordaje territorial con una mirada cercana y comprometida.