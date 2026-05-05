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Ajedrez: Leonardo Torena vencedor en el Polideportivo

El juvenil Leonardo Torena hizo suyo el torneo rápido realizado en la jornada del domingo ppdo. en la sede del Polideportivo Municipal “Evita” de nuestra ciudad en un certamen realizado bajo las normas del sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de 10 minutos a finish por partida. Diecinueve jugadores se sumaron a la cita que incluyó algunos jóvenes del Centro Pulmahué de esta localidad.

En la clasificación general escoltaron al campeón Genaro Montenegro y Julián Torena; por su parte entre los juveniles el mejor ubicado resultó Federico Bargas y entre los infantiles se destacaron Tyrone Torena y Faustino Conté.

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