CONTINÚA LA “CÁTEDRA DE IDENTIDAD DOLORENSE”: UN VIAJE POR LA HISTORIA, LA CIENCIA Y LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD

Continúa desarrollándose con gran marco de asistentes, la Cátedra de Identidad Dolorense, un ciclo de 12 clases magistrales diseñado para profundizar en las raíces, el patrimonio y el futuro de nuestra ciudad.

Hoy miércoles, se realizará la Clase 8: “La planificación y algunas obras que definen nuestra identidad”, a cargo de Roberto Duarte. Un recorrido por el trazado urbano de Dolores y los elementos que fueron construyendo su identidad a lo largo del tiempo.

Se abordarán temas como las Leyes de Indias y la Ley de Ochavas, los materiales y formas constructivas de la época, la impronta italiana con el Teatro Unione, la casa chorizo y la presencia del Art Decó en edificios emblemáticos como el Palacio Municipal y el Cine Gloria.

La Cátedra de Identidad Dolorense es una interesante oportunidad para que vecinos, estudiantes y profesionales redescubran la riqueza histórica que alberga Dolores.