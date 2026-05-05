VIVIENDAS: OPORTUNIDAD DE CANCELACIÓN DE DEUDA A VALORES HISTÓRICOS

Se informa a la comunidad que desde el departamento financiero y la Direccion de administracion del Instituto de la vivienda, se está brindando una oportunidad excepcional de cancelación de deuda a valores históricos destinada a familias adjudicatarias que integran el listado correspondiente y cuentan con planes de pago de cuotas fijas (Plan Histórico).

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la cancelación total de las viviendas, permitiendo, en los casos que corresponda, la liberación de hipoteca de oficio. Se recuerda que la normativa vigente sufrirá modificaciones a partir del mes de junio, por lo que se recomienda a los beneficiarios no desaprovechar esta oportunidad.

El saldo necesario para la cancelación puede consultarse en la boleta de pago de cada adjudicatario.

En este marco, se informa que el organismo se encuentra coordinando un Operativo de Recupero en Dolores, que se llevará a cabo el día lunes 11 de mayo de 2026

El operativo estará dirigido a un total de 253 adjudicatarios con Plan Histórico, brindando asesoramiento y acompañamiento para facilitar la regularización de su situación habitacional.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:

(221) 616-0152

(221) 357-8500

Oficina local: 2245-404880

O personalmente, el la Oficina de Hábitat ubicada en el primer piso de la Municipalidad de Dolores.