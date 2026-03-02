Ferro gritó campeón en la Copa Centenario tras una final inolvidable

En una noche que quedará grabada en la memoria de sus hinchas, Ferro superó con autoridad 4 a 1 a Unión de Maipú y se quedó con la Copa Centenario, coronando una actuación sólida y contundente.

Desde el arranque, el equipo verdolaga mostró decisión y eficacia. La figura indiscutida fue Gastón “Coco” Gómez, quien abrió el marcador y amplió diferencias en los primeros pasajes del encuentro, dándole a Ferro la tranquilidad necesaria para manejar el desarrollo del juego.

El tercer tanto llegó a través de Nicolás Juárez, que desde el punto penal no falló y estiró la ventaja en un momento clave del partido.

Con el resultado prácticamente definido, volvió a aparecer Gómez para sellar su gran noche con su tercer gol personal y el cuarto del equipo, desatando el festejo anticipado en las tribunas.

Con el silbatazo definitivo del árbitro, los jugadores se fundieron en un abrazo en el centro del campo mientras la hinchada celebraba una nueva consagración.