DOLORES RECIBIRÁ A LAS “GLORIAS DEL TC” EN EL AUTÓDROMO “MIGUEL ÁNGEL ATAURI”

La pasión por el automovilismo volverá a sentirse fuerte en Dolores este fin de semana con la llegada de las “Glorias del Turismo Carretera”, un evento que reunirá autos históricos de distintas épocas de la categoría más popular del país.

Las actividades comenzarán el viernes 27 a las 18:00, con una presentación especial en Plaza Castelli, donde vecinos y fanáticos podrán acercarse a conocer de cerca estas verdaderas joyas del automovilismo argentino.

En tanto, el sábado 28, con entrada libre y gratuita, los autos de todas las épocas del Turismo Carretera saldrán a pista y girarán en el Autódromo Municipal “Miguel Ángel Atauri”, ofreciendo una jornada cargada de historia, motores y emoción para toda la familia.

De esta manera, Dolores se prepara para vivir otro fin de semana a puro automovilismo, donde el rugir de los motores y el recuerdo de grandes épocas del TC volverán a encender la pasión de los amantes del deporte motor.