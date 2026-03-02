Dolores: dos personas asistidas tras incendio en Solís y Necochea

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de Solís y Necochea, donde una motocicleta que se encontraba en el interior del domicilio se prendió fuego por causas que se intentan establecer.

La propietaria intentó retirar el rodado hacia el patio para evitar que las llamas se propagaran, pero en esa maniobra sufrió quemaduras, por lo que debió ser trasladada al hospital para su atención médica.

En tanto, su hijo también fue asistido y derivado al nosocomio con una crisis nerviosa producto de la situación vivida.

El fuego afectó principalmente el cielorraso y parte del techo de la vivienda, generando daños materiales.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y tres unidades de bomberos para sofocar las llamas y controlar la situación.