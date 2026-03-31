COMUNICADO DE PRENSA: LLA DOLORES EXIGE TRANSPARENCIA TOTAL EN EL BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS

Ante la creciente preocupación por el manejo discrecional de los recursos públicos, la Coordinadora de La Libertad Avanza (LLA) Dolores, Dra Milena Suárez, presentó un pedido formal de Acceso a la Información Pública y un Proyecto de Ordenanza conjuntamente con el Concejal Ignacio Lasserre para terminar con el oscurantismo en el Banco Municipal de Tierras en la Municipalidad de Dolores.

No vamos a permitir que el sueño de la casa propia de los dolorenses se convierta en la caja inmobiliaria de la política, utilizando las tierras de Dolores para pagar favores Políticos y/o electorales, menos aún adquirir inmuebles de manera sospechosa e irregular, abonando sumas exorbitantes de honorarios a letrados vinculados a la gestión.

LLA solicita:

Pedido de Informes: Se exige el listado de terrenos adquiridos, el carácter de las compras y, fundamentalmente, el detalle de los honorarios pagados a abogados y estudios jurídicos, ante sospechas de pagos exorbitantes e incompatibilidades.

LLA propone:

Proyecto de Ordenanza de Transparencia: La creación de un “Monitor de Tierras Público” online para que cada vecino sepa quién recibe un lote, por qué puntaje y cuánto le costó al municipio.

Fin al Amiguismo: El proyecto establece la prohibición de adjudicar lotes a funcionarios o parientes, y crea una Comisión de Auditoría con participación de la oposición para que el control no sea “juez y parte”.