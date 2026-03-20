AUTOVÍA 2: DESPISTE DE MOTOCICLETA SIN HERIDOS DE GRAVEDAD

En horas de la noche de este viernes, una motocicleta conducida por un joven protagonizó un despiste seguido de caída mientras circulaba por la Autovía 2, a la altura del kilómetro 239, en el carril ascendente.

El rodado involucrado, una Benelli TRK 502 de color negro, era conducido por un joven de 22 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 27.

Tras el incidente, ambos ocupantes fueron asistidos por personal médico en el lugar, constatándose que al momento, no presentaban lesiones de gravedad.