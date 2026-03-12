Quisiera, por medio de este mensaje, hacer público mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que ayudaron a mi esposo, Iohio Cremonte, a atravesar el trance en la etapa final de su vida.

Al Sanatorio Regional, a todo su personal y médicos, en especial al Dr. Bonavita y al Dr. Federico Hauqui; enfermeros y demás empleados que lo asistieron con tanta dedicación.

A todo el equipo de Sinapsis (UDEM), especialmente a los choferes de las ambulancias.

A Nefro Dolores y a todo su gran equipo, en particular al Dr. Cristian Guastavino y a su maravillosa secretaria, Cecilia.

A Farmacia Speroni y a todo su personal, a quienes tanto aprecio.

A mi familia y amigas, especialmente a mis más amadas: mi mamá y mi hija.

Todos contribuyeron con su contención y acompañamiento en un proceso tan duro.

Decirles GRACIAS DE TODO CORAZÓN. Jamás olvidaré cada gesto que tuvieron hacia Iohio y hacia mí.

Dios los bendiga a todos.

Marcela Cellillo de Cremonte