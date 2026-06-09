AEROCLUB DOLORES: 97 AÑOS HACIENDO HISTORIA EN LOS CIELOS

Un 9 de junio de 1929, un grupo de vecinos visionarios dio origen al Aeroclub Dolores, con el impulso de acercar la aviación a la comunidad y formar a quienes soñaban con volar. Su primer presidente fue Buonacorso De Nóbili, marcando el inicio de una historia que hoy se acerca al siglo de vida.

Desde sus comienzos, la institución no solo promovió la aviación civil, sino que también prestó servicios clave como transporte de correspondencia, encomiendas y pasajeros hacia ciudades cercanas, en tiempos donde volar era una verdadera hazaña.

Ubicado en el Aeródromo Provincial Jorge Newbery, a pocos kilómetros de la ciudad, el aeroclub fue escenario de momentos históricos y visitas destacadas, como la de la pionera Carola Lorenzini, además de figuras como Charly García y el expresidente Raúl Alfonsín.

A lo largo de los años, se convirtió en semillero de pilotos que luego desarrollaron sus carreras en la aviación comercial, la Fuerza Aérea y distintas especialidades, manteniendo siempre viva la pasión por el vuelo.

En 2019, dio un paso más en la preservación de su historia con la inauguración de su museo y biblioteca, resguardando documentos, objetos y relatos que forman parte de la memoria colectiva.

Hoy, con una activa flota de aviones y planeadores -entre ellos el moderno Perkoz, único en su tipo operado por una institución civil en Sudamérica-, el Aeroclub continúa creciendo. Sus instalaciones incluyen pista de pasto, hangares, talleres, salón social y un espacio histórico que invita a recorrer su legado.

Además, sigue abriendo sus puertas a la comunidad con cursos de formación, vuelos de bautismo y festivales aéreos que convocan a toda la región.