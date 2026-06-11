Dolores: Se llevó a cabo el acto de asunción del nuevo director de la Unidad 6

En la mañana de ayer miércoles 10 de junio , se llevó a cabo en la Unidad 6 de la ciudad de Dolores, la ceremonia de asunción del nuevo director, Diego David Farías.

La misma fue presidida por el Subdirector General de la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, Saúl Rojas, quien tuvo a su cargo la puesta en funciones de la nueva autoridad, acompañado por el Jefe del Complejo Penitenciario Zona Este, Mario Agüero; el Secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Zona Este, Eugenio Mauricio Chiminella; los Subdirectores de la Unidad Nº 6, Diego Alí, Luciano Disipio, Virginia Alí y Cristian Herrera junto a Jefes de Secciones y Oficinas, Oficiales, Suboficiales y Guardias.

La ceremonia se inició con el pedido de autorización correspondiente, a cargo del Jefe de Línea, Alvaro Quintili. Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En el desarrollo del acto, el Subdirector General de la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, Saúl Rojas, Inspector Mayor (E.G.) puso en funciones al Prefecto Myr. (E.G) Diego David Farias como nuevo Director de la Unidad, en cumplimiento de la Resolución N° 25 del 08 de junio del corriente año, emitida por el Sr. Jefe del SPB, Xavier Areses.

Al momento de asumir, el flamante director saludó al personal penitenciario presente y dirigió unas palabras en las que solicitó el acompañamiento de todos los integrantes de la institución para el desarrollo de su gestión. En ese marco, destacó que cada agente constituye una pieza fundamental dentro del engranaje que permite el funcionamiento del sistema penitenciario, resaltando la importancia del compromiso, la dedicación y el trabajo conjunto.

Asimismo, Farías expresó su profundo agradecimiento a la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense por la confianza depositada al asignarle esta nueva responsabilidad, señalando además su satisfacción personal por asumir la conducción de una Unidad ubicada en la ciudad que lo vio nacer.

Finalmente, con el permiso correspondiente para dar cierre a la ceremonia, quedó formalmente puesta en funciones la nueva conducción de la Unidad 6 de Dolores, dando inicio a una nueva etapa de gestión orientada al fortalecimiento del trabajo institucional y al cumplimiento de los objetivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.